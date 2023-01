O Governo do Estado por meio da Polícia Militar de Rondônia apresenta estatísticas de atendimentos de seus projetos sociais, operacionais, promoções a novos postos e graduações, ocorrências registradas e investimentos governamentais recebidos durante o ano de 2022.

Destacam-se ainda as apreensões realizadas e apoio aos demais órgãos que compõem as Forças de Segurança Pública no Estado, em combate ao crime organizado.

Promoções

No eixo de valorização foram realizados cursos de formação e aperfeiçoamentos, que viabilizaram promoções do público interno a novos postos e graduações. A coronel, foram promovidos 13 tenentes-coronéis, a tenente-coronel, foram promovidos 59 majores, ao posto de major, 36 capitães, a capitão, 35 primeiros-tenentes a primeiro-tenente, seis segundos-tenentes e a segundo-tenente, três subtenentes. Quanto as graduações foram 54 policiais militares promovidos a subtenente, 153 a primeiro-sargento, 149 a segundo-sargento, 468 a terceiro-sargento e 11 cabos. Um total de 987 promovidos se somadas as carreiras de oficial e praça na Corporação.

Projetos sociais

Nas Atividades Sociais por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência – Proerd foram aplicados os currículos do Proerd e ministradas palestras, que comtemplam a pré-escola da educação infantil, currículo caindo na real para alunos do 5º e 7º anos e currículo do Proerd para pais e ou responsáveis. Os alunos receberam o Kit Proerd (exceto o infantil) contendo camisas, certificado, boné e medalhas aos alunos destaques nas formaturas de final dos cursos. A PM atendeu em todo Estado cerca de 70 escolas particulares e públicas. Orientando a mais de 9 mil crianças a ficarem longe das drogas.

Quanto ao projeto Escola Segura, foram realizadas instruções para pelotões de Elite, nas escolas da rede estadual de ensino. Na área do 1º Batalhão, nas Escolas padre Mário Castagna, 850, atendimentos, Doutor Oswaldo Piana, 800 e na Escola Juscelino Kubitscheck, 950 atendimentos. Na área do 9° Batalhão, na Escola Jorge Vicente Salazar dos Santos, foram realizadas 900 instruções.

Mais de R$ 20 milhões investidos

O Governo do Estado de Rondônia, na administração do Governador Marcos Rocha, foi um dos que mais investiu em equipamentos, área tecnológica e reforma de Unidades policiais militares em todo Estado. O investimento na aquisição de armas e munições foi cerca de R$ 9.442,566,63. Bens foram investidos mais de R$ 1 milhão, materiais da área de informática foram mais de R$ 3 milhões, reformas R$ 2 milhões e viaturas quase R$ 5 milhões. Entre este e outros itens foram totalizados em investimentos o valor de R$ 22.279.827,26.

Resultados operacionais

Os indicadores mostram que foram apreendidas durante o ano de 2022, 842 armas, 1.753 veículos recuperados, 921 foragidos da justiça recapturados, 133.789 atendimentos registrados, 943 prisões por tráfico de entorpecentes, posse ou porte de drogas para uso pessoal, 6.069 atendimentos a vítima de violência doméstica e cumpridas 17 reintegrações de posse de terra. “Esses indicadores representam os trabalhos da Polícia Militar em prol da sociedade rondoniense. Aqui agradecemos o nosso Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, tenente coronel Vital por toda a intermediação, bem como apoio à Corporação, e agradeço também o nosso Comandante do Estado de Rondônia, nosso Governador, coronel Marcos Rocha, que não mede esforços para investir na Polícia Militar, quer seja no âmbito da valorização de nosso público interno, como também dando melhores condições de trabalho para que possamos dar continuidade na execução da política ostensiva de segurança em nosso Estado” disse o comandante-geral da PMRO, coronel PM James Padilha.

O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, tenente coronel Felipe Vital acredita que os resultados positivos também ocorrem por conta dos investimentos do Governo para a segurança pública: “o investimento em armamentos, quartéis construídos, viaturas entre outras aquisições, facilitam a Secretaria adotar as políticas de segurança pública, por meio da Polícia Militar que atua ostensivamente em todo o Estado” diz o Secretário.

Para o governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha, a segurança pública tem sido uma das áreas mais prioritárias e que demandaram técnica e estratégia na adoção de políticas públicas para o combate ao crime organizado e ao mesmo tempo prevenir os fatos delituosos: “no nosso governo, temos dado prioridade na área de segurança pública pois sabemos o quão importante é a sensação de segurança pública para a nossa população. O ano de 2022 foi muito satisfatório com resultados positivos do trabalho da Polícia Militar que condiz com os investimentos realizados” disse o Governador.