O novo secretário de trânsito de Vilhena, José Leonardo Alves Leite, visitou a redação do Extra de Rondônia, na sexta-feira, 27, onde falou sobre tráfego e a Lei Federal que regulamenta a profissão de motoboy ou motofretista.

Leonardo é nascido em Colorado do Oeste, veio para Vilhena, onde estudou e se formou no ensino médio, depois foi para Mato Grosso, onde cursou engenharia de transporte.

Leonardo foi convidado pela nova administração para assumir a Secretária Municipal de Trânsito (Semtran).

De acordo com Leonardo, desde que morava em Vilhena prestava atenção, e via que a cidade tratava o trânsito de certa forma amadora, e assim que assumiu a pasta conversou com o prefeito sobre deixar trânsito mais profissional.

Segundo o titular da pasta, para implantar um trânsito profissional é preciso ter uma equipe técnica, sendo que na próxima semana a secretaria recebe dois profissionais, sendo um engenheiro civil e um engenheiro de tráfego e em breve mais um engenheiro de transporte.

Com a chegada desses profissionais, Leonardo afirma que a pasta terá uma equipe técnica, e assim a tomada de decisões será mais assertiva.

O secretário ressalta que vê poucas rotatórias no perímetro urbano, contudo, ele enxerga que rotatória é uma alternativa para dar mais fluidez no trânsito.

Leonardo diz que é muito questionado, semáforo ou rotatória, ele relata que isso tem que ser estudado, ou seja, um conjunto de análise para ver qual a melhor solução para aquela área específica.

Leonardo comenta que observou alguns vídeos de acidente em Vilhena e percebeu que no local havia sinalização, então ele começou a pensar em uma solução, haja vista que, o que causou o sinistro não foi a falta de sinalização e sim a falta de educação no trânsito, ou seja a falta de atenção.

Portando, uma das prerrogativas da Semtran é justamente a educação no trânsito, sendo que neste primeiro mês e no segundo a questão é estruturar a pasta com um corpo técnico para entrar em ação e promover uma educação no trânsito constante, tanto na rua quanto com palestras.

Entretanto, o secretário também falou sobre os motoboys, no qual recentemente sua pasta publicou uma instrução normativa baseado em uma Lei Federal de 2009.

Leonardo explica que assim que assumiu a pasta a Polícia Rodoviária Federal (PRF) marcou uma reunião para debater o trânsito de Vilhena, em especial alternativas para melhorar a situação dos motoboys ou motofretistas.

Ele enfatiza que a cidade é cortada por duas rodovias federais, sendo a BR-364 e a BR-174, e as marginais são de responsabilidade da PRF, isso significa que não adianta o Município criar lei populista para agradar um determinado setor ou grupo, pois quando o motoboy estiver trafegando na marginal ou na rodovia e for parado em uma blitz da PRF e tiver em desconformidade com a lei, será autuado.

Todavia, a Semtran tem o dever de caminhar com as instituições, porém, o que estiver no alcance da pasta para auxiliar os motofretistas e todas as outras categorias, a secretaria dará o apoio necessário.

Leonardo enfatiza que a pasta está informatizando todos os processos e abriu um canal de comunicação para receber críticas construtivas e sanar qualquer dúvida da população sobre trânsito.

O secretário explica que o motoboy ou motofretista precisa se adequar as normas, pois a PRF está cobrando que a lei seja cumprida, porém tem o período de carência para que o profissional dessa área se normalize.