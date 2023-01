O acidente aconteceu noite deste sábado, 28, envolvendo um motociclista e uma carreta, na BR-364, aproximadamente 20 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima trafegava pela rodovia, quando por motivos ainda desconhecidos bateu de frente com o caminhão. No choque, o motociclista morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, e após confirmar a morte da vítima acionou a Polícia Técnica Científica (Politec), que após periciar o local, liberou o corpo para a funerária Santo Cristo fazer a remoção.

O corpo está no necrotério da funerária Santo Cristo para ser reconhecido. Porém, algumas pessoas relataram que a vítima se chama Jhonatan e era morador de Vilhena.

Contudo, não foi encontrado nenhum tipo de documento com a vítima.

Telefone para contato da funerária Santo Cristo (69) 98418-5133 – falar com Roberto.