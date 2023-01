Um homem identificado por Diogo Felipe Soares, de 33 anos, foi assassinado na manhã deste domingo, 29, dentro da cabine de um caminhão.

O crime aconteceu em frente de uma casa localizada na Avenida Campos Elisios, no bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima limpava a cabine do caminhão, quando dois homens se aproximaram em uma moto de cor vermelha, o carona sacou uma arma provavelmente revolver e efetuou vários disparos. A vítima morreu no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e chamou a Polícia Técnica Científica (Politec), que após os trabalhos de praxe, vai liberar o corpo para a funerária Vilhena fazer a remoção.