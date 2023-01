O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM), guarnição do bairro Cristo Rei, na noite de sábado, 28, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a polícia foi informada que um homem estaria queimando as roupas de sua esposa no quintal da casa e a ameaça de morte.

Os militares foram ao local e quando o suspeito que parecia estar transtornado percebeu a presença da viatura entrou na casa e apagou as luzes.

Temendo pelo vida da mulher, os policiais entraram no imóvel e tiveram que usar da força para abrir a porta do cômodo onde estava o suspeito que apresentava sinais de embriaguez.

Contudo, a esposa não estava na casa. Os PMs conseguiram entrar em contato com ela que tinha ido para outra cidade temendo pela sua vida, haja vista, que segundo ela, sofria agressões físicas e psicológicas do marido, além de ameaças de morte.

Mesmo longe, o marido estava a ameaçando por mensagens de aplicativo. Ele colocou fogo em roupas da esposa e mandou fotos para ela.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.