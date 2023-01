Alvíssaras! Assim diriam os antigos, amantes da Língua Portuguesa castiça.

Finalmente surgiu uma empresa para administrar a gigantesca e histórica área da Praça de Ferro Mamoré, um local que, há décadas, se tornou problemático, por tantos milhões de reais investidos em seguidas reformas, mas que jamais a deixaram nas condições que a população considera como ideais, para o uso.

Depois de duas licitações desertas, em que não surgiu nenhuma empresa interessada em administrar a nova área, reformada pela enésima vez, agora ao custo de mais de 30 milhões de reais (investimentos da Santo Antônio Energia, com contrapartida da Prefeitura), na terceira tentativa deu certo. A empresa vencedora da licitação, terá a responsabilidade de coordenar o uso da área por uma década, pelo menos. No prazo máximo de 120 dias, também conhecidos como seis meses, a Amazon Fort, vencedora da disputa, terá que organizar o espaço, negociar com os futuros condôminos e, ainda, abrir oficialmente o Parque para o povo porto-velhense e rondoniense.

A empresa vencedora administrará um espaço totalmente reformado, com três galpões (um deles para a instalação de restaurantes) e, ainda, um mezanino com vista para o rio Madeira. O local também contará com pista de caminhada, calçada, área verde, quiosques e estacionamento para mais de 200 carros. Desde 2018, quando começou a atual reforma, quando finalmente a Praça da EFMM ficou com uma cara decente, pela primeira vez em décadas, a Prefeitura da Capital tentava por em prática o projeto de uma parceria público-privada, para a administração do local histórico. Dessa vez (alvíssaras!) a pretensão deu certo.

Ainda há duas questões relacionadas com a Praça que precisam ser resolvidas. Uma delas é menos complexa, porque depende mais de tempo e pesquisa, do que investimento. Para a conclusão do Museu Histórico, é necessário muito mais pesquisa, busca de equipamentos que foram roubados (alguns estão em outros países) e muita paciência. Vai levar ainda um bom tempo para ser concluído. O segundo é bem mais complexo. A volta do trem Maria Fumaça, que durante muito tempo foi a principal atração do local, levando e trazendo milhares de pessoas do centro da cidade até a Cachoeira de Santo Antônio, onde hoje se localiza a barragem da Hidrelétrica, é um sonho de difícil realização.

Os antigos trilhos praticamente não existem mais; há vários trechos destruídos pelas cheias, que necessitariam obras e investimentos pesados para que pudessem ser novamente utilizados e, ainda, outras dificuldades técnicas para que a locomotiva da Maria Fumaça puxasse os vagões e voltasse a fazer os passeios inesquecíveis. Este último desafio é, certamente, o mais complexo e difícil de realizar. Mas não é impossível. Seria, caso o trem voltasse, o coroamento de toda uma estrutura de turismo inigualável, num local com história também sem igual, em nível mundial.

LULA RECEBE PEDIDOS DE RONDÔNIA E DIZ QUE TRATARÁ ALIADOS E ADVERSÁRIOS POLÍTICOS DA MESMA FORMA

No encontro com os governadores do país, na sexta de manhã, o presidente Lula afirmou que o ódio vai acabar, que tratará todos os mandatários estaduais de forma igual, incluindo os adversários políticos e que visitará todos os Estados. No dia anterior, durante o Fórum dos Governadores, o de Rondônia, Marcos Rocha, apresentou as principais reivindicações do Estado, todas encaminhadas no pacote de pedidos das demais regiões brasileiras ao novo governo federal. A duplicação da BR 364, o asfaltamento da BR 319, ligando Porto Velho a Manaus; a regularização fundiária em todas as regiões rondonienses e a construção, finalmente, da ponte binacional Brasil/Bolívia, em Guajará Mirim, foram as questões mais importantes. Lula disse que visitará todas as regiões do país e todos os governadores, a menos que o visitado não queira recebê-lo. “Não vou fazer que nem os terroristas e invadir o gabinete do Governador. Mas não quero chegar a um Estado e ter o Governador como inimigo, porque votou em fulano ou cicrano”, disse. Não há ainda informação sobre quando ele virá a Rondônia.

SEOSP TEM OBRAS EM 44 CIDADES, COM INVESTIMENTOS QUE JÁ SUPERARAM MEIO BILHÃO DE REAIS

Criada para atender as obras civis do Estado, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, desde sua criação, em 2020, comandada com competência pelo coronel Erasmo Meireles, concluiu, em pouco mais de dois anos, uma grande pacote de obras, beneficiando pelo menos 44 dos 52 municípios rondonienses e, por determinação do governador Marcos Rocha, está ampliando seus tentáculos para levar serviço importantes a cada recanto de Rondônia. Somados os investimentos de obras da Seosp, pode-se chegar à incrível soma de meio bilhão de reais, atendendo demandas das demais pastas da administração estadual, mas também concretizando vários projetos de obras, a setores importantes, como turismo, lazer, segurança pública, educação e saúde. Sob a gestão da secretaria de Meireles, estão os projetos Governo na Cidade, Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, bem como fiscalização, acompanhamento de projetos, obras e infraestrutura hospitalar do Estado. “Com a visão municipalista, hoje, contamos com a parceria das 52 cidades rondonienses. Atualmente, 44 municípios estão efetivamente com obras do Governo na Cidade, em andamento”, comemora Marcos Rocha, ao destacar a atuação do seu governo em todas as regiões. Nada menos do que 140 milhões de reais já foram destinados às Prefeituras, nas obras feitas em parceria com o Estado.

DOIS LAMENTOS, DUAS DORES: POR 246 MORTES CAUSADAS POR UMA SUCESSÃO DE ERROS BRUTAIS E TAMBÉM PELA IMPUNIDADE

Uma década de lágrimas. Uma década de tristeza. Uma década de impunidade. Na sexta-feira, os dez anos da tragédia da Boa Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completou 10 anos. Por incompetência, absurda série de erros, desrespeito para com a vida, 242 jovens morreram queimados ou asfixiados pela fumaça tóxica. A maioria das vítimas sofreu asfixia depois de inalar gases tóxicos, liberados pela queima do revestimento de espuma instalado no local, atingido pelas chamas de um artefato pirotécnico, utilizado de forma irresponsável, pelo grupo musical que se apresentava na fatídica noite. Outras 636 pessoas ficaram feridas, muitas delas com queimaduras graves, outras perderam membros do corpo, como braços, pernas ou pés e há as que até hoje tem ainda os horríveis reflexos de uma madrugada que jamais será esquecida. Tanto tempo depois, mesmo com condenações e júris populares depois anulados, como geralmente acontece neste país de leis pífias e processos empurrados com a barriga, ninguém foi verdadeiramente punido. Santa Maria, os gaúchos e o Brasil continuam de luto. Pelas mortes e pela absurda impunidade.

CORRUPÇÃO E ROLO COM PRECATÓRIOS: VEREADORES DE JI-PARANÁ SUSPEITOS DE ENVOLVIMENTO NAS FALCATRUAS

Mesmo com toda a fiscalização, mesmo com as redes sociais repassando informações a cada segundo, mesmo com todos os riscos, ainda há idiotas no meio do serviço público que continuam tentando roubar, desviar, corromper, imaginando, certamente, que ficarão impunes. Até podem ficar perante a lei, tão benevolente com a corrupção neste Brasil da insegurança jurídica, mas certamente as punições virão pela opinião pública, revoltada com este tipo de malandro pego com a mão na massa. Aconteceu de novo, agora em Ji-Paraná, quando vereadores (pelo menos dois, cujos nomes não foram divulgados, colocando a todos sob suspeita) quando a Polícia Civil descobriu um esquema de roubalheira e corrupção, envolvendo precatórios. Os crimes investigados são os de corrupção ativa, passiva, extorsão, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o grupo suspeito atuava em conluio, tentando a aprovação de projeto de lei municipal com a finalidade de pagamento de precatórios. Parte dos valores de honorários e sucumbência dos advogados das ações, seria repassada aos investigados e aos vereadores envolvidos. Ocorreram quatro prisões temporárias, seis mandados de busca e apreensão e quatro afastamentos cautelares da função pública, incluindo-se aí a dos vereadores denunciados. Uma vergonha!

TRADUÇÃO PARA A CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO: É A VOLTA DA CENSURA!

Os governos, quanto mais dispostos à ditadura pior, sempre buscaram controlar a opinião pública. Criam leis, formas, fórmulas, dão apelidos, mas, é claro, todos os que têm um mínimo de poder de raciocínio (não nublado pelo fanatismo), sabem muito bem no que resulta: censura, censura, censura. Agora, com apoio formal de parte do Ministério Público, de parte importante do Judiciário e, principalmente, do maior dos seus Poderes, o STF, o governo do Presidente Lula está criando um “Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão”, fantasiado sob vários argumentos, mas que, no final, terá o mesmo resultado: a volta da censura, agora legalizada, como se estivesse no contexto da Constituição. Não importa o nome que se dê, não importam os argumentos, mas a verdade (diga-se ela, enquanto se puder dizê-la) é que está se criando um grupo semelhante aos vigilantes do pensamento e da expressão, todos obviamente com o mesmo viés ideológico, para punir quem não rezar pela cartilha oficial. Como escreveu J. R. Guzzo: “governos de países livres têm só uma função em matéria de liberdade de pensamento: garantir o cumprimento das leis que asseguram ao cidadão o direito de dizer tudo o que pensa, e em voz alta. O resto é conversa de ditadura”.

RECÉM REELEITO, GOVERNADOR DO ACRE ANUNCIA PUBLICAMENTE FIM DO SEU CASAMENTO DE 20 ANOS

Os casamentos políticos acabam quando acabam os interesses mútuos. Este tipo de troca para lá e para cá é comum no mundo político e, quase todos os dias, se sabe de algum rompimento e um novo relacionamento neste contexto. Raramente se sabe, ao menos publicamente, de rompimentos de casais. Por isso, os acreanos foram pegos de surpresa, nesta semana, com uma declaração pública do seu governador, Gladson Cameli, anunciando o fim do seu casamento de 20 anos com a advogada Ana Paula Cameli. O anúncio foi feito pelo próprio Governador, recém reeleito, por suas redes sociais. Ele publicou, entre outras coisas, que sempre buscou pautar minha vida de forma transparente e que, a partir de agora, o casal havia decidido seguir por caminhos opostos. “O amor existirá agora em forma de amizade”, tentou poetizar Cameli. O casal tem apenas um filho, apelidado de Guigui. A ex-primeira dama não havia se pronunciado sobre o assunto, ao menos até a noite deste sábado.

TURISMO NA CAPITAL: PASSEIO DE BARCO NO MADEIRA AGORA É PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DE PORTO VELHO

O Rio Madeira, sua extensão, suas margens, suas belezas naturais sempre se destacam no contexto do turismo na Capital. A partir de agora, o passeio de barco no nosso Madeira passou a ser Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Porto Velho, graças a uma lei criada pelo vereador Aleks Palitot, professor e historiador. A novidade foi oficializada nesta semana, durante um festivo passeio pelas águas do rio, no barco Rei dos Reis. O prefeito Hildon Chaves, a primeira dama e deputada eleita Ieda Chaves, o deputado federal eleito Maurício Carvalho e o próprio Palitot, entre várias outras autoridades, participaram do evento. O prefeito Hildon Chaves elogiou, entre outras questões abordadas, durante o passeio, os esforços, especialmente da secretária Glayce Bezerra , da Semdestur, a Secretaria Municipal de Turismo, para a estruturação do turismo em Porto Velho. O Prefeito destacou, ainda, que o intuito da lei de autoria de Palitot é, sim, “atrair o maior número de turistas para a nossa capital”. Lembrou ainda que o turismo é a quarta indústria que mais emprega e que mais gera renda em todo o mundo.

PERGUNTINHA

Na sua opinião, quem foram os verdadeiros culpados pela tragédia da Boa Kiss, que matou 246 jovens e deixou outras 636 pessoas feridas, no dia 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, RS?