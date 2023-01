Em encontro com a equipe do Sindsul (Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia) e servidores da Saúde, nesta sexta-feira, 27, o prefeito de Vilhena, Delegado Flori Cordeiro, detalhou as ações sobre a Saúde de Vilhena.

Plano de economia de gastos foi apresentado, apontando que os impactos positivos serão notados pela população de forma imediata.

Para o prefeito Flori Cordeiro, a medida adotada foi a melhor forma para salvar a Saúde de Vilhena. “Quando assumimos, vimos o quanto o sistema da saúde vilhenense estava precário, com erros operacionais, uma grande desordem, em muitas áreas onde a tecnologia era a melhor opção, não havia nenhum sistema informatizado. Então, junto com a equipe técnica, fizemos o relatório, e tomamos a decisão da gestão compartilhada, e vamos enfrentar os problemas de cabeça erguida”, aponta o prefeito.

Durante a reunião, Flori também argumentou junto a equipe do Sindsul, a economia que esta nova gestão da Saúde trará aos cofres públicos. A estimativa da redução de custos será de até 20%, comparado a anos anteriores, além da economia com a redução na folha. A Prefeitura aponta que o modelo de gestão compartilhada junto à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, acontece em outras cidades do país, e que a empresa tem por objetivo, colocar a Saúde de Vilhena nos trilhos.

Wanderley Ricardo, presidente do Sindsul, enfatiza que o avanço da Saúde será notado pela apresentação de contas, através da Audiência Pública. “Com esta gestão da Saúde, estando contratada por seis meses, conseguiremos ter uma análise e avanço com menos tempo, através da audiência pública, na prestação de contas da Prefeitura a cada quadrimestre. Nós do Sindsul sempre buscamos o melhor para os servidores, e o que nos foi apresentado, não identificamos algo que possa prejudicar o servidor”, destaca Wanderley.

O prefeito pede a cooperação da comunidade neste momento, apontando que a reorganização do sistema de Saúde trará um atendimento mais digno e humano aos vilhenenses. “A medida adotada fará a Saúde do nosso município ser eficiente, estando presente em todas as Unidades Básicas de Saúde, trazendo mais tratamentos e com menos custos. Pedimos compreensão neste momento, para juntos podermos reorganizar todo o sistema, e oferecer a tão sonhada Saúde de qualidade”, finalizou o prefeito.