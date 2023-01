Um ladrão foi preso em flagrante furtando uma TV na casa de um idoso de 89 anos, na Avenida Brasil, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o ladrão chegou na casa do idoso que tem problemas de audição, tirou o portão do trilho, quebrou a janela e entrou na residência.

O bandido chegou em uma moto e deixou o veículo ligado na frente do imóvel, e quando saía com o produto do furto, uma vizinha percebeu e chamou a polícia que rapidamente foi ao local e surpreendeu o ladrão na frente da residência.

O ladrão ainda tentou enganar a polícia dizendo que morava na casa, mas logo foi desmentido.

O bandido recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.