A guarnição da Patrulha Reforço ao assumir o turno de serviço, recebeu informação através da central de operações que uma casa havia sido furtada, na Rua 102-25, bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

Com isso, os militares estavam em patrulhamento nas proximidades do endereço citado, quando observaram uma residência em construção com portão trancado e mato alto no quintal, parecendo estar abandonada.

Ao averiguar o local, constataram que havia uma tábua ao lado do muro sendo feita de apoio, um dos integrantes da guarnição resolveu adentrar no local para verificar, e encontrou os objetos escondidos no fundo do imóvel, sendo reconhecido pela vítima que era os objetos furtados de sua casa.

Os PMs recuperaram dois televisores da marca LG de 32 e 42 polegadas, duas toalhas que foram usadas para cobrir os televisores e uma botija de gás.