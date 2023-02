Encerrando o seu primeiro mandato como deputado estadual, Alex Silva (Republicanos), se despede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia como parlamentar atuante, e o que mais levou investimentos para a área da segurança pública do estado nos últimos tempos.

O deputado fez um breve balanço de seu mandato e agradeceu a todos àqueles que o apoiaram em sua trajetória política.

O deputado Alex Silva, não disputou a reeleição ao cargo em 2022. Porém, ao longo do seu único mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado Alex Silva se empenhou em criar matérias que priorizaram as áreas da educação, saúde, esporte e como presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, por 2 anos no 1º biênio, foi autor de pautas que hoje beneficiam as classes e a família. Também foi integrante de outras comissões permanentes, e no 2º biênio da 10ª Legislatura ocupou a mesa diretora como 3º secretário, e foi proponente de inúmeras sessões solenes com entrega de honrarias, audiências públicas, e autor de 154 Indicações, 78 Requerimentos, 74 Projetos de Lei, 28 Leis sancionadas e 65 Projetos de Decretos Legislativos, dentre outros.

“Quero agradecer primeiramente ao meu Deus, por ter me fortalecido e me ajudado durante esses 4 anos na missão de legislar para o povo rondoniense. Foi um grande desafio, anos de muita dedicação e trabalho, mas graças a Ele, conseguimos fazer uma boa gestão. Agradeço aos quase 10 mil eleitores, pela oportunidade de exercer a vida pública e pelo voto de confiança para representá-los nesses 4 anos. Também não poderia deixar de agradecer a minha valorosa equipe, por toda a dedicação e empenho”, agradeceu o deputado.

No interior do estado, o parlamentar também atuou destinando emendas para o desenvolvimento dos municípios, fazendo parceria com prefeitos, vereadores e demais lideranças sociais para levar investimentos. Foram mais de R$17 milhões investidos em diversas áreas, comunidades e municípios, tendo seu maior destaque na segurança pública, com mais de R$6 milhões em investimentos.

“Durante o mandato, tive o prazer de visitar os órgãos e unidades de segurança e pude conhecer mais de perto o trabalho realizado pelos agentes e as dificuldades que eles enfrentam diariamente para proteger a população rondoniense. Para mim, foi uma grande satisfação poder ter contribuído para o melhoramento e qualidade do serviço desses heróis de farda. Hoje nos despedimos com a certeza do dever cumprido”, afirmou o parlamentar.