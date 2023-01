O BPA – Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar de Rondônia divulgou nesta terça-feira, 31, os dados referentes a sua produtividade do ano de 2022.

Ao todo foram 2.362 ocorrências registradas, entre elas 1.144 Termos Circunstanciados de Ocorrências (onde o infrator já é designado para audiência judicial com data e hora marcados durante o atendimento).

O Batalhão Ambiental realizou a apreensão de 506 veículos, entre caminhões e máquinas pesadas, bem como a prisão de 1.379 criminosos. Durante as 510 operações realizadas ao longo de 2022, o BPA confeccionou 2.535 Autos de Infração Ambientais, aplicando assim, mais de R$ 490 milhões de reais em multas. No decorrer do ano de 2022, o Batalhão de Polícia Ambiental retirou 149 armas de fogo sem registro e mais de 1500 munições de circulação, e apreendeu mais de 15 quilos de drogas.

Nas operações fluviais, o BPA apreendeu mais de 37km de malhadeiras, 123 embarcações, 211 motores de popa e mais de 400 apetrechos de pesca que estavam sendo utilizados para a prática da pesca predatória por pescadores ilegais, principalmente no período de defeso. E ao longo de 2022, o BPA apreendeu e doou às instituições beneficentes mais de 4 toneladas de pescado.

Durante as operações ambientais terrestres, esta Unidade Especializada apreendeu mais de 39 mil metros cúbicos de madeira ilegal, 223 motosserras, embargou mais de 57 mil hectares de terra, onde grande parte era floresta nativa que foi destruída sem autorização dos órgãos ambientais competentes, apreendendo ainda 211 dragas utilizadas para extração ilegal de ouro no Estado de Rondônia e recolheu 175 aparelhos de som durante as operações “Disque Silêncio”.

O Batalhão de Polícia Ambiental é a unidade da Polícia Militar do Estado de Rondônia que tem o objetivo de proteger o meio ambiente em todo o Estado. Possui sete quartéis especializados em meio ambiente, distribuídos nos municípios de: Candeias do Jamari (sede), Ji-Paraná, Machadinho D’Oeste, Alta Floresta D’Oeste, Distrito de Nova Mutum Paraná (PVH), Guajará-Mirim e Vilhena.