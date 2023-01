Quem não gosta de praticidade, não é mesmo? Felizmente, com a internet, isso é realmente muito possível.

Isso porque, existem ferramentas que podem auxiliar em vários projetos do dia a dia.

Por isso, se você quer saber mais, acompanhe esse artigo que preparamos para você!

Quais funções online podem ajudar o empreendedor?

Correios

Para que você possa saber onde estão suas encomendas, você pode acessar o site e colocar suas informações, como o CEP Correios ou seu CPF.

Dessa forma, o sistema irá localizar sua encomenda e irá trazer todas as informações necessárias na tela do seu computador ou smartphone.

Google Analytics

O Google oferece-nos gratuitamente uma grande ferramenta para saber como o nosso site evolui e que opções de melhoria tem.

As suas características: cumpre perfeitamente a sua função, é gratuita e de propriedade do Google e é atualmente utilizada por mais de 10 milhões de empresas.

Além disso, permite-nos dispor de uma grande quantidade de dados sobre a página, as campanhas, o público (demográficos, idade, etc.), os seus interesses e a forma como eles interagem.

Hootsuite

Esta ferramenta é realmente útil para gerenciar as redes sociais da sua empresa, especialmente se você tiver perfis sociais em diferentes plataformas.

Com ela, você será capaz de agendar publicações e receber informações sobre seu alcance e interação, e tudo a partir de um único dispositivo.

A versão gratuita lhe permite programar todas as postagens que deseja, poupando assim tempo que poderá investir em outras tarefas.

Mas o Hootsuite não é apenas organização e publicação de postagens. Também nos dá análises muito abrangentes para melhorar os resultados nas várias redes sociais.

Cronômetro

Para que você possa saber quanto tempo você leva para fazer uma determinada tarefa, ter um cronômetro online pode ser uma excelente opção.

Essa é uma ferramenta que pode lhe ajudar a otimizar seu tempo de trabalho, melhorando sua agenda, pois você saberá exatamente quanto tempo leva para fazer um determinado trabalho.

Evernote

Com este aplicativo você pode organizar o trabalho usando o arquivo de notas e quase qualquer tipo de informação.

É um bloco de notas que armazena todo o tipo de informação (notas pessoais, e-mails, imagens ou vídeos), com o qual você pode gerenciar o necessário para a organização do seu trabalho. Em suma, poderá levar o seu escritório no seu smartphone.

Dropbox

Este é o programa de referência para compartilhar arquivos pesados porque, entre outras coisas, permite que você entre na sua conta a partir de qualquer dispositivo e trabalhe com documentos, seja texto, imagens ou vídeos.

Além disso, permite compartilhá-los com parceiros, clientes ou colaboradores.

Não é a única plataforma de armazenamento em nuvem, mas é provavelmente a referência quando procuramos uma solução para armazenar informações na rede ou um programa de troca de documentos.

Portal de notícias

Estar bem inteirado sobre as notícias do mundo é fundamental na hora de investir na internet. Afinal de contas, como se trata de algo com alcance global, qualquer novidade pode afetar todo o mundo de uma forma nunca vista antes.

Canva

Canva é uma ótima ferramenta que lhe permitirá realizar diferentes desenhos gráficos e editar fotos para o seu site, redes sociais e até mesmo para o seu dia a dia. Atualmente, tem mais de 10 milhões de usuários que criaram mais de 100 milhões de designs.

O seu uso é bastante fácil e certamente você irá agradecer os muitos recursos, tanto gráficos como de texto. Além disso, as criações são salvas na ferramenta e você pode recuperá-las e fazer modificações sempre que quiser.

Mailchimp

Esta é uma das ferramentas mais populares para automatizar serviços de e-mail marketing.

Com uma interface muito fácil de usar e suporte muito bom, que se integra facilmente com plataformas como WordPress ou Shopify, você pode compartilhar campanhas por e-mail, respostas automáticas, segmentar contatos em grupos e ela ainda permitirá que você acompanhe os resultados.

Além disso, você pode configurar os tempos de entrega com base nos fusos horários do receptor e na segmentação com base na geolocalização.

WordPress

30% da Internet utiliza este gestor de conteúdos concebido para a realização simples de blogs e sites em geral. Consiste em um modelo (gratuito ou pago) do qual você pode criar seu próprio site, mesmo sem entender nada sobre o assunto.