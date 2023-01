A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), promove no próximo dia 4, o lançamento do 33º Campeonato Rondoniense séire “A”.

O evento acontece às 19h30 no Hotel Catuaí, localizado na Avenida Castelo Branco, no bairro Industrial, em Cacoal.

No mesmo dia, no mesmo local, porém no horário das 08h as 11h acontece o Seminário de Futebol de Base, na qual tem como presidente o desportista vilhenense Natal Pimenta Jacob.