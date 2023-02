O Ministério Público do Estado de Rondônia havia interposto pedido judicial de afastamento de Valdomiro Corá (MDB) da função de vereador em virtude de denúncia contra ele por parte de servidores e integrantes do Executivo em processo no qual ele é acusado de abuso de autoridade, desacato e concussão.

Segundo informações, a denúncia decorre de desentendimento entre o vereador e autoridades do Executivo em procedimento para a contratação de empresa de transporte escolar, ramo de atividade em que o vereador atua, e a acusação dá conta que Corá estaria de aproveitando da função pública a fim de obter vantagem no processo administrativo relativo a prestação do serviço por parte do Municíopio.

No pedido de afastamento cautelar foi negado pelo juiz Ivens dos Reis Fernandes, da 2ª Vara Criminal, que acatou a argumentação da defesa do vereador, e afirmou em sua decisão não ver a necessidade do afastamento de Corá da função de vereador para garantir a lisura do procedimento licitatório, posto que ele já se comprometeu a não inscrever sua empresa no certame.

>>>Confira abaixo a decisão na íntegra: