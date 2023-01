Os municípios de Cacoal e Pimenta Bueno também contam com os serviços do Laboratório Marcos Donadon.

Em Cacoal, as atividades iniciaram em abril de 2022 e conta com valores acessíveis. Nesse município, assim como em Pimenta Bueno, o valor dos exames laboratoriais é de R$ 5,00 (cinco reais).

Localizado numa das principais avenidas da cidade, a unidade instalada na “Capital do Café” é a 6ª em Rondônia. Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenta Bueno e Porto Velho já contam com os serviços laboratoriais oferecendo exames com preços acessíveis à população.

O empreendimento tem como referência os mesmos princípios da Associação Marcos Donadon, existentes no Cone Sul do Estado, possibilitando, de maneira acessível, a condição para que a população possa realizar exames laboratoriais com qualidade.

O jovem casal Antônio Marcos Donadon e Jennifer Labajos – ambos acadêmicos de Medicina – é responsável pelas atividades na unidade. Antônio é filho da deputada estadual Rosângela Donadon, que acompanha a execução de todos esses projetos.

O Laboratório Marcos Donadon faz parte de uma ação social realizada há mais de 25 anos com muito carinho em prol das famílias de Rondônia.

Em Cacoal e Pimenta Bueno, o horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 6h30 às 11h30 e das 14h às 17h, além do sábado das 6h30 às 10h30. Mais informações através do WhatsApp Oficial: (69) 99298-8000.