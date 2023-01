Dupla armada que fugia do município de Machadinho do Oeste, Rondônia, após efetuar um roubo em um salão de beleza foi presa pela Polícia Militar de Rondônia (PMRO) pouco antes de chegar em Cujubim.

O veículo subtraído e os objetos foram recuperados, além de arma caseira. A ação ocorreu na noite de sábado, 28.

A equipe policial foi informada de um roubo no início da noite na cidade de Machadinho do Oeste e horas mais tarde recebeu uma denúncia que um veículo semelhante ao roubado estava transitando pela RO-205 em sentido a Cujubim. Com base na denúncia foi realizado o deslocamento a via e encontrado dois homens na motoneta Honda Biz roubada.

A dupla atendeu a ordem de parada e abordagem realizada. Os infratores, um de 29 anos e outro de 19, estavam com uma mochila e dentro dela encontrados: uma pistola de airsoft e uma pistola de pressão modificada para calibre .22 municiada, os objetos das vítimas: joias e quatro aparelhos celulares.

Diante do flagrante a dupla foi presa e encaminhada à delegacia em Cujubim para providências que o caso requer.