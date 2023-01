O último sábado (28) foi marcado por mais duas mortes de trabalhadores rurais na região do oeste da Bahia.

Dois homens morreram após cair em um silo de soja em uma fazenda na cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os dois trabalhadores foram vítimas de engolfamento, em uma fazenda à altura do km 542 da BR-242. Os nomes não foram divulgados.

Esse não é o primeiro caso de acidente grave em silos na região oeste da Bahia somente em 2023. No dia 16 de janeiro, Carleandro Almeida Marques, de 27 anos, morreu soterrado em um silo com 400 toneladas de farelo de soja, também em uma propriedade rural na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

O inquérito do MP poderá resultar na proposta de um termo de ajuste de conduta ou em uma ação judicial, caso seja confirmado os descumprimentos de normas de saúde e segurança do trabalho.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe que atendeu a ocorrência empregou técnicas de resgate vertical para concluir a operação e toneladas de grãos de soja precisaram ser drenadas. O silo em questão tinha profundidade de cerca de 20 metros.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para apurar as responsabilidades pelo acidente. Foram solicitadas informações à Policia Civil e ao Corpo de Bombeiros. O órgão informou que aguardará o relatório de inspeção que será feito pelos auditores-fiscais do trabalho da Gerência Regional do Trabalho de Barreiras. Até o momento, a investigação ainda segue sendo realizada pela equipe.

Causas de acidentes em silos

As principais causas de acidentes em silos e armazéns são engolfamento — que acontece quando forma-se um espaço “vazio” abaixo de uma camada de grãos, fazendo com que o trabalhador que pisa sobre o local acabe sendo “engolido” por quilos ou toneladas de grãos que se movem sobre ele — e trabalho em altura, que correspondem a aproximadamente 90% dos casos de acidentes graves e fatais, conforme informa o Ministério Público do Trabalho. Os outros 10% são referentes a acidentes envolvendo máquinas e eletricidade.