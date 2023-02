Em ofício encaminhado nesta terça-feira, 31, à Câmara Municipal de Cacoal, o deputado eleito e diplomado Cássio Góes (PSD) apresentou renúncia de seu cargo como vice-prefeito da cidade para tomar posse na função parlamentar, cerimônia marcada para o dia primeiro de fevereiro.

Em seu pedido de desligamento do Executivo o político exalta o quanto se sentiu honrado por ter feito parte da atual gestão municipal; enumerou as ações realizadas em parceria com o prefeito Adailton Fúria; agradeceu a confiança que a população de Cacoal e de Rondônia em geral lhe depositou ao elege-lo tanto como vice-prefeito do Município, em 2.021, quanto a deputado estadual nas eleições do ano passado; e reiterou seu compromisso com as causas da comunidade, se comprometendo a permanecer trabalhando pelo população.

Cássio afirmo que está encerrando um ciclo em sua trajetória política “com o coração apertado”, porém convicto de ter dado o melhor de si no exercício da função de vice-prefeito, e que agora está pronto para o novo desafio que se apresenta.

Em mensagem nas suas redes sociais ele fez a seguinte postagem:

“É impossível descrever a satisfação que sinto ao olhar para trás e ver todas as conquistas e avanços alcançados nestes 02 anos como vice-prefeito.

Agradeço a toda a população e ao prefeito Adailton Furia pela confiança de me permitir contribuir ativamente para o crescimento da nossa Capital do Café.

Agora é hora de enfrentar novos desafios e continuar a buscar sempre o melhor para nossa população de Cacoal e região. Agradeço a essa oportunidade única de servir e tenho certeza de que ainda temos muito que avançar.

Gratidão Cacoal.

“Agora é por Rondônia!”

Confira abaixo a íntegra do ofício enviado pelo político à Câmara Municipal: