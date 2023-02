Mal encerrou a escolha dos componentes do comando do Poder Legislativo de Rondônia para o biênio 2023/2024, os deputados estaduais realizaram a escolha da Mesa Diretora da metade final do mandato.

Da mesma forma da primeira eleição, também houve acordo em torno da composição da diretoria do biênio 2.025/2.026, com chapa única sendo lançada na disputa, tendo o deputado Alex Redano (Republicanos) no cargo de presidente. Todos os deputados votaram favoráveis a chapa.

Veja quem são os demais componentes:

1º Vice-Presidente – Afonso Cândido (PL)

2º Vice-Presidente – Rosangela Donadon (União Brasil)

1º Secretário – Alan Queiroz (Podemos)

2° Secretário – Cassio Gois (PSD)

3° Secretário – Edvaldo Neves (Patriota)

4° Secretário – Marcelo Cruz (Patriota)

Ao contrário do primeiro biênio, na parte final da legislatura o Cone Sul comporá a Mesa em cargo de relevo, ocupado por Rosangela Donadon.