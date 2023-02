O ex-deputado estadual Anderson Pereira, que foi servidor de carreira do Estado de Rondônia como policial penal e presidiu o sindicato desta categoria é, a partir deste primeiro de fevereiro, o novo gestor do sistema de trânsito municipal da capital, ocupando o cargo de dirigente maior da SEMTRAN de Porto Velho.

A nomeação de Pereira consta na edição de hoje do Diário Oficial do Município de Porto Velho, e caberá ao novo gestor da pasta a difícil missão de gerir um dos sistemas de tráfego urbano mais complexos do país entre as capitais brasileiras.

Segundo informações, o novo secretário está motivado para exercer a função e promete empenho e dedicação plena para enfrentar o desafio que terá à frente no exercício do cargo.