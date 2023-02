O deputado apresenta uma linha de atuação, para seu primeiro mandato como legislador estadual, voltada para o coletivo, visando o fortalecimento de Rondônia como um todo e, tendo na saúde pública e na agricultura, suas principais bandeiras a serem trabalhadas.

De acordo com o parlamentar, sua caminhada até a Assembleia Legislativa iniciou em 2014, ano em que começou a se preparar para entrar na vida pública. Já em 2016, se candidatou ao cargo de vice-prefeito de Cacoal ao lado de Adailton Furia.

No ano de 2018, participou ativamente do processo eleitoral estadual como coordenador de campanha e presidente de partido. No período de 2019 e 2020 foi servidor público da ALE exercendo a função de chefe de gabinete do então deputado estadual Adailton Furia.

Mais uma vez na disputa a vice-prefeitura de Cacoal, Cássio Gois é eleito para o cargo nas eleições municipais de 2020, ao lado do seu parceiro político, Adailton Furia, atual prefeito da cidade.

Já em 2022, Gois aceita o desafio de ser candidato a deputado estadual, buscando o fortalecimento da região do café, sendo eleito com expressiva votação e diplomado como o deputado mais votado da história política de Cacoal.