A Associação Rondoniense de Municípios (AROM) orienta aos municípios a divulgarem o Disque-censo, que está em atividade desde 30 de novembro de 2022, inicialmente apenas para os estados de Piauí e Sergipe.

O serviço começou a ser expandido de forma gradativa, em janeiro a cobertura atingiu todos os estados, primeiramente em municípios com a totalidade da coleta. Em Rondônia o serviço está ativo para atender a todos municípios.

O morador do Rondônia que ainda não recebeu nenhum recenseador em casa, agora pode agendar a visita pelo número 137. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou o serviço do Disque-Censo, para possibilitar o agendamento do atendimento a quem ainda não participou do levantamento de dados no estado acreano

Até agora o IBGE coletou um pouco mais de 85% da população estimada. Devido a atrasos em campo o período de coleta dos questionários foi estendido tendo previsão para finalizar em meados de fevereiro.

O atendimento à ligação

– Ao receber a ligação, os operadores solicitam ao morador que se certifique de que a coleta do questionário não se deu por nenhuma outra pessoa residente no domicílio;

– Havendo a confirmação de não coleta do domicílio, se nenhum morador respondeu ao questionário, é dada continuidade ao atendimento e o operador solicita o endereço ao informante.

– O operador confere os dados e informa se domicílio do endereço informado consta como visitado ou não.

– Caso o domicílio tenha sido visitado e coletado a informação é passada ao morador e o atendimento é encerrado.

– Em não sendo visitado, o operador informa que um recenseador irá presencialmente ao domicílio.

O Disque-censo está disponível gratuitamente para chamadas por telefone fixo ou celular todos os dias da semana das 8h às 21:30 no 137 (incluindo sábados e domingos).

Para verificar a disponibilidade acesse: https://censo2022. ibge.gov.br/pecas-de- divulgacao/disque-censo.html