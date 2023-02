Acidente envolvendo um motociclista e um caminhão aconteceu na tarde desta quarta-feira, 1, no cruzamento da Avenida Melvin Jones, com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutar da moto seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, colidiu com o caminhão auto fossa, no qual o motorista trafegava pela Tancredo sentido Cuiabá.

No choque, o motociclista que é de nacionalidade venezuelana sofreu alguns ferimentos, porém não estava querendo ser levado ao hospital.