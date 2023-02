O empresário Darci Agostinho Cerutti toma posse nesta sexta-feira, 3, em Porto Velho, como presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-RO (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia).

Cerutti foi eleito junto com a nova diretoria do Sebrae. O governador Marcos Rocha confirmou presença na solenidade de posse, que ocorrerá às 19, na Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, também assumirão outros membros da diretoria, com destaque ao superintendente Clébio Billiany de Mattos, mestre em administração pela Universidade Federal de Rondônia.

Com 42 anos de história em Rondônia, a instituição é uma referência no fomento e na assessoria a empreendedores de diversas áreas. Em Vilhena, por exemplo, são muitas as iniciativas que levam a chance do órgão que realiza, anualmente, o grande evento “Conexão Sebrae”, que inclui palestras, treinamentos e exposições de produtos da indústria e do comércio locais.

O contabilista e empresário do setor de agronegócio Darci Cerutti é um ativista, há muitos anos. Ele é um dos fundadores da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) em Vilhena, é ligado ao “Sistema S” e também milita na política — foi vice-prefeito de Vilhena entre 2007 e 2008, na gestão da prefeita Rosani Danadon.