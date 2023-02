O Deputado Federal Coronel Chrisóstomo tomou posse na manhã desta quarta-feira (1) do seu segundo mandato como parlamentar federal.

O deputado foi um dos líderes do Partido Liberal na legislatura passada, e promete ainda mais empenho para representar os eleitores de Rondônia.

Em seu primeiro mandato, Coronel Chrisóstomo foi responsável por destinar mais de R$ 200 milhões em emendas a todos os municípios de Rondônia. Nessa nova legislatura, o deputado promete representar os valores da Direita brasileira e respeitar as posições dos rondonienses. Em entrevista à TV Câmara, o parlamentar não escondeu sua emoção.

“Ao chegar na Câmara dos Deputados hoje pela manhã, me senti muito mais emocionado do que na vez anterior. As expectativas são as melhores possíveis. Embora eu seja oposição ao novo governo, sinto que nós vamos trabalhar muito e vamos ajudar o Brasil a manter o equilíbrio e um bom discurso”, declarou.

Na tarde desta quarta-feira, os deputados vão escolher o novo Presidente da Câmara, os vice-presidentes e demais secretários que irão compor a Mesa Diretora da Casa