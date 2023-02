São dois clubes novos e promissores do futebol brasileiro, o Club Atlético Torres Brasil é filiado à Federação Pernambucana de Futebol e estreou no ano passado na Série A2 do campeonato pernambucano.

O Atlético Torres como ficou conhecido possui uma parceria de intercambio com o futebol espanhol, no Brasil é representado por Rafael Gomes.

Já o Esporte Clube Atlético Batistense foi fundado em 2009 como equipe amadora, participou de competições municipais até 2016, e desde 2017 vinha fazendo parte de torneios amadores chancelados pela Federação Catarinense de Futebol e iniciou no futebol catarinense profissional em 2020. Representado por Antenor Ferreira.

Os dois, Rafael Gomes e Antenor Ferreira acompanhados do presidente do Genus, Evaldo Silva, visitaram a Federação de Futebol do Estado de Rondônia e foram recebidos pelo presidente Heitor Costa.

Em pauta os presidentes e visitantes debateram o futebol de Rondônia, com o Genus sendo o elo entre Rondônia, Santa Catarina e Pernambuco, o time grená da capital forma um espécie de consórcio com os clubes Atlético Torres e Atlético Batistense, “é um consórcio onde os clubes investem para o fortalecimento dos consociados, como por exemplo, atletas, profissionais de comissão técnica, intercâmbio de jovens atletas e experiências administrativas” citou Evaldo Silva.

Diante da novidade o presidente da FFER Heitor Costa deu boas vindas aos visitantes de Pernambuco e Santa Catarina ao futebol do estado e desejou sucesso a parceria entre os clubes.