De uns dias para cá as redes sociais de moradores da cidade de Pimenteiras do Oeste vem sendo cenário de uma profusão de notícias falsas acerca de possibilidade de retomada de terrenos do Município que estão com tributos atrasados.

A notícia falsa está provocando muita controvérsia, deixando moradores e proprietários em pânico, pois a fake news da conta que até mesmo áreas regulares podem ser colocadas em leilão.

Em virtude do boato, a Prefeitura Municipal se viu obrigada a expedir comunicado oficial desmentindo a história, garantindo que não há nenhuma ação neste sentido ou leilões de áreas do Município marcados para acontecer, reiterando também que todas as informações oficiais acerca de quaisquer assuntos pertinentes à administração municipal estão disponíveis no site oficial e no Portal da Transparência.