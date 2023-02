Acidente envolvendo um motociclista e um Fiat Uno aconteceu na tarde desta quarta-feira, 1, no cruzamento da Avenida 34 com a Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro seguia pela Avenida 34, sentido Cuiabá, quando no cruzamento o sinal abril para ele e, com isso, avançou, neste momento foi atingido pelo motociclista que teria “furado” o sinal vermelho.

No choque, o motoqueiro perdeu o controle de direção e bateu na traseira de uma caminhonete que estava estacionada na via.

O motociclista parou em cima da carroceria da picape e sofreu possível fratura na perna direita, além de varias escoriações.

A vítima foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.