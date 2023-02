Acidente envolvendo um carro Fiat Punto e um Ford Ecosport aconteceu na tarde desta quarta-feira, 1, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro Ecosport seguia pela Avenida Major Amarantes, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua Castelo Branco, foi atingido pelo motorista do Fiat Punto, no qual trafegava sentido BR-364.

Apesar do choque violento, não houve feridos, apenas danos materiais.

Contudo, o motorista do Fiat Punto apresentava estar embriagado e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.