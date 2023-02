Na manhã desta quarta-feira, 01, estudantes entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia para reclamar da mudança das aulas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) apenas para uma escola, Vilhena.

Segundo os estudantes, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), agregou as aulas apenas na escola Vilma Vieira, no bairro Alto Alegre (setor 8).

Com isso, os estudantes que moram em bairros distantes ficaram prejudicados, ainda mais que as aulas acontecem apenas no período noturno.

“Muita gente será prejudicada, pois quem trabalha de dia, precisa estudar a noite e quem trabalha a noite precisa estudar de dia, além de as pessoas que moram em bairros distantes da escola Vilma Vieira. Uma cidade do porte de Vilhena deveria abrir vagas em outras escolas, não fechar”, comenta uma aluna.

A reportagem do Extra de Rondônia, entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, na qual, enviou uma nota explicando o motivo das aulas estarem acontecendo apenas na escola Vilma Vieira.

>>>Leia nota na íntegra:

A Secretária Municipal de Educação (Semed), informa que as turmas de 1ª a 8ª série da Educação de Jovens e Adultos (EJA), serão ofertadas na escola municipal Vilma Vieira para o ano letivo de 2023.

De acordo Coordenadoria Pedagógica da Semed, Paula Monteiro, a modalidade será ofertada apenas na escola Vilma Vieira. ”

Na escola Gorete Domingo, eram matriculados em média 25 alunos, por semestre, custando cerca de R$ 200 mil para o município.

Já na escola Vilma Viera, a média de aluno por semestre é de 100, e o gasto era o mesmo. Vendo isso, o prefeito Flori junto com o Secretário de Educação, decidiram manter apenas na escola Vilma Viera e além disso, vai gerar economia para os cofres públicos” enfatizou a coordenadora.

Os interessados ou responsáveis pelos alunos devem ligar na unidade de ensino, das 7h às 13h, e agendar o horário para a realização da matrícula.

No ato da inscrição, deve apresentar os seguintes documentos (cópia e originais): certidão de nascimento, CPF do aluno, cartão do SUS, tipagem sanguínea, comprovante de endereço, cartão do bolsa família (caso seja inscrito no programa), RG e CPF do responsável e uma foto 3×4.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), da rede municipal é ofertado para os alunos com mais de 15 anos que não concluíram o fundamental.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone da escola 3919-7038.