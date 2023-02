Em viagem a Porto Velho, onde foi prestigiar a posse do deputado Cassio Gois (ex-vice-prefeito), o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, aproveitou o momento para anunciar uma novidade que interessa diretamente à população de Riozinho, a regulação do transporte coletivo.

Em transmissão ao vivo, às margens do rio Madeira, Fúria afirmou que os moradores do distrito de Riozinho, após 40 anos enfrentando dificuldades com o transporte coletivo, finalmente estão prestes a contar com um serviço de transporte coletivo decente.

O prefeito confirmou que o município fez aquisição de ônibus para atender ao transporte coletivo ligando a sede do município ao distrito, destacando que a administração municipal homologou o distrato com uma empresa que detinha a concessão da linha por mais 20 anos e nesta quarta-feira, dia 01 de fevereiro, o Executivo encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei instituindo tarifa zero no transporte coletivo no trajeto Cacoal/Riozinho.

BUSÃO NA PALMA DA MÃO

Outra novidade anunciada pelo prefeito de Cacoal foi o Aplicativo do Busão que vai permitir aos moradores acompanharem em tempo real onde se encontra o ônibus. Embora em princípio o transporte coletivo com tarifa zero tenha como meta atender à população de Riozinho, o prefeito deixou em aberto a possibilidade de também contemplar alguns bairros da sede do município em um futuro próximo.