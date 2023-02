A diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero), representada pelo então segundo vice-presidente Marco Tulio Teodoro e pelo delegado da regional de Vilhena Eduardo Scholer, se reuniu na terça-feira (31) com o prefeito Flori Cordeiro Miranda Junior.

O encontro teve o propósito de informar para a nova gestão sobre os problemas encontrados durante as fiscalizações de rotina realizadas nos últimos dois anos e se colocar à disposição para auxílio no que envolve a saúde pública da população e demandas de melhores condições de trabalho para os médicos.

De acordo com o segundo vice-presidente, as fiscalizações não só em Vilhena como em todo o cone sul trouxeram melhorias na saúde nos últimos anos, como podem ser acompanhadas pelos próprios relatórios que são sempre muito pontuais e produtivos.

“O fato é que as adequações e melhorias dependem inicialmente da boa vontade dos gestores da pasta da saúde para que todos apontamentos técnicos possam ser corrigidos e com a agilidade exigida por assuntos de saúde. O prefeito se comprometeu a entender as demandas e ser imediato com as emergências”, declarou Marco Túlio Teodoro.

O delegado regional do Cremero, Eduardo Scholer, acrescentou que toda mudança de gestão impacta na condição da saúde pública, e que as questões éticas que envolvem o atendimento do profissional médico são prioridades do Conselho paralelo a assistência digna para os usuários.

“Continuaremos acompanhando através das nossas fiscalizações e de diálogos sempre abertos. Não temos um hospital regional aqui, então os recursos demandam quase sempre do município que se responsabiliza pelo atendimento de toda região. O acesso precisa ser garantido a todos, e tivemos a concordância dessa nova gestão”, destacou.