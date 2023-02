A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 2, a denominada operação Expansão visando dar cumprimento a 106 (cento e seis) mandados judiciais, sendo 19 de Prisão Preventiva, 35 de Busca e Apreensão e 42 de Sequestro.

Os mandados de sequestro se referem a 12 imóveis, 22 automóveis de luxo e 18 aeronaves.

A investigação visa desarticular uma Organização Criminosa especializada no tráfico internacional de drogas utilizando pistas aeroportuárias, algumas clandestinas e outras regulares, localizadas no Estado de Rondônia.

O trabalho teve início em 2020, e durante a investigação constatou-se que os integrantes do grupo criminoso se valiam principalmente de pequenas aeronaves para a internalização em território nacional de cocaína proveniente da Bolívia, Peru e Colômbia.

Devido ao inquérito policial foi possível frustrar 03 (três) remessas de cocaína da OrCrim que estavam sendo transportadas em pequenas aeronaves. As apreensões totalizaram cerca de 1.343,00kg (uma tonelada e trezentos e quarenta e três quilos), e, em uma delas, houve a prisão em flagrante de um indivíduo quando a aeronave carregada com 579 kg de cocaína foi interceptada pela Polícia Federal e Força Aérea Brasileira (FAB) em Porto Velho/RO.

Evoluindo com as investigações foram identificados núcleos traficantes com mesmo modus operandi no Estado do Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Esses núcleos se uniam de acordo com suas conveniências, oportunidades de negócios e necessidade mútuas para revezarem suas dinâmicas logísticas sempre buscando melhor resultado no transporte.

Com o desenrolar da apuração foram identificados integrantes da OrCrim voltados à prática da lavagem de dinheiro proveniente do tráfico. Após levantamento patrimonial, foram identificados imóveis, veículos de luxo e aeronaves, que apesar de estarem em nome de terceiros, são pertencentes de fato aos integrantes da Orcrim, configurando o delito de lavagem de dinheiro. Vários desses bens estão sendo sequestrados nesta data, objetivando a descapitalização da Organização Criminosa.

Os indiciados responderão, na medida de sua participação, pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ultrapassar 44 (quarenta e quatro) anos de prisão em regime fechado.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal de Rondônia e estão sendo cumpridos em diversas cidades do país, como Porto Velho/RO, Ariquemes/RO, Cacoal/RO, Humaitá/AM, Itaituba/PA, Centenário/TO, Teresina/PI, Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Pontes e Lacerda/MT, Sapezal/MT, Vila Bela/MT, Macapá/AP, Caconde/SP, Bragança Paulista/SP, Barra Velha/SC e Ponte Serrada/SC.

O nome “EXPANSÃO” faz referência ao trabalho de combate e enfrentamento ao narcotráfico exigindo sempre da Polícia Federal amplitude e capilaridade em sua atuação, independente da complexidade da organização criminosa, através de refinados métodos e técnicas, assim como determinação, capacidade e processos definidos.

