Eleita com 22.806 votos a Deputada Federal, Cristiane Lopes do (União Brasil), representante do estado de Rondônia tomou posse ontem, 01 de fevereiro de 2023, na Câmara dos Deputados.

Nascida e criada em Porto Velho – RO, a Deputada Federal, Cristiane Lopes, é mãe, esposa, cristã, jornalista, foi vereadora, candidata a prefeita da capital e secretária adjunta de Estado da Educação de Rondônia, onde atuou com compromisso, ética e transparência, e agora se dedica integralmente ao seu primeiro mandato.

Por ser também jornalista de formação há mais de dezessete anos, a deputada sempre esteve em defesa dos interesses da população, principalmente das mulheres e da família, pois acredita que é possível sim fazer a diferença e fazer ainda mais pelo Estado de Rondônia, reafirmando também, o desejo de continuar trabalhando de forma transparente para melhorar a qualidade de vida dos rondonienses.

Com bandeiras definidas, a deputada tem por compromisso promover desenvolvimento para os municípios do Estado por meio da destinação de emendas parlamentares nas áreas da saúde, educação, assistência social e agricultura, além do agronegócio, do direito das crianças, os direitos das mulheres, da família e a pauta cristã, áreas em que a deputada tratará com atenção especial e prioridade.

Além disso, a deputada Cristiane Lopes que também é integrante da Frente Parlamentar contra a Pedofilia, a Erotização e a Transexualização Infantil, assinou no dia 31 de janeiro de 2023, a CPI da Transexualização Infantil mediada pelo Deputado Federal do Rio de Janeiro, Otoni de Paula, na defesa da preservação infantil e a garantia do desenvolvimento saudável e natural das crianças.

Logo após a posse a deputada afirmou, “é uma emoção poder representar o povo do estado de Rondônia e também o nosso país, além de defender as pautas que farão parte do meu mandato”. Acrescentou inclusive que já deu entrada em um requerimento para o registro da Frente Parlamentar do Cuidado das Mães de Crianças e Adolescentes com Deficiência, Autismo e Doenças Raras, que tem como objetivo primordial discutir, defender, apresentar propostas legislativas e políticas públicas que contribuam para o aprimoramento da prestação da assistência social e previdenciária a essas mães.

“Precisamos ter um olhar mais atencioso para a causa, essas mães abdicam de suas vidas para cuidar de seus filhos e são esquecidas pelo poder público e pelo Estado, sem o devido amparo psicológico e econômico. Não podemos deixar que elas fiquem à margem da sociedade quando desempenham um papel tão fundamental no nicho familiar, elas precisam ser vistas, ouvidas e amparadas, esse é o meu maior objetivo”, finalizou.