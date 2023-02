A AGIV (Associação de Ginástica de Vilhena) está com as matrículas abertas até 6 de fevereiro, quando começam as aulas.

A modalidade tem ganhado destaque no município graças ao intenso trabalho e dedicação da AGIV. Ginastas rítmicas vilhenenses se descaram, em 2022, nos Jogos Brasileiros Escolares (JEB’s), a maior competição escolar do Brasil, realizada no Rio de Janeiro.

Para treinar, a interessada deve ter de 6 a 17 anos de idade, precisa fazer a matrícula, se associar q AGIV e pagar uma taxa mensal de R$ 40,00.

Contato para mais informações pelo celular 98413-2228.

MOVIMENTOS CORPORAIS

A ginástica rítmica, também conhecida como GR, é uma ramificação da ginástica que possui infinitas possibilidades de movimentos corporais combinados aos elementos de balé e dança teatral, realizados fluentemente em harmonia com a música e coordenados com o manejo dos aparelhos próprios desta modalidade olímpica, que são a corda, o arco, a bola, as maças e a fita.

A professora Deisielle Sgamate Prado [atualmente fazendo mestrado nos Estados Unidos] foi criadora da AGIV e quem “descobriu” muitos talentos em Vilhena. Mesmo à distância, ela acompanha o desenvolvimento de suas pupilas.