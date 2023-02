Na manhã desta quinta-feira, 2, uma mulher de 21 anos, foi agredida e ferida a faca durante um assalto em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço foi acionada para atender uma ocorrência de assalto na Avenida Beno Luiz Graebin, no bairro Jardim América.

No local, em contado com a vítima que estava sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros, a mesma contou que estava indo pro trabalho pela citada, quando na esquina com a Avenida 1705, um homem de pele morena, magro, trajando blusa de moletom cor clara com capuz, em uma bicicleta feminina tipo Poti de cor azul, a abordou e de posse de uma faca anunciou o assalto, ordenado que lhe entregasse a bolsa.

Contudo, mesmo sem a vítima reagir, o bandido desferiu vários golpes de faca nela vindo a causar perfurações leves na barriga e nas costas, além disso, desferiu vários socos causando um corte no lábio superior.

Após agredir a vítima o ladrão fugiu levado sua bolsa, contendo documentos pessoais, um aparelho celular marca Xiaomi modelo Poco x3 de cor azul e a bicicleta da vítima da marca Cairú, modelo Genova de cor roxa.

De posse das informações a Patrulha Reforço saiu em busca de localizar o ladrão, sendo que na Avenida 1707, encontraram a bicicleta e a bolsa da vítima, porém o ladrão levou o aparelho celular.