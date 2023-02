Na tarde desta quarta-feira, 01 de fevereiro, o deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) tomou posse do seu quinto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

A cerimônia ocorreu na capital de estado Porto Velho, na Casa de Eventos Talismã 21, em sessão solene de instalação da 11ᵃ Legislatura de posse dos deputados estaduais para o período de 2023/2026, que foi aberta ao público, recebendo familiares, amigos e eleitores dos 24 parlamentares eleitos e reeleitos em outubro do ano passado.

Dentre todos os deputados estaduais que tomaram posse na cerimônia, Luizinho Goebel se destaca por ser o único parlamentar a cumprir cinco mandatos consecutivos.

“É um momento de muita gratidão por poder dar continuidade aos meus projetos de trabalhos, temos muitos que já estão em andamento, e vários outros que queremos pôr em prática”, disse Luizinho.

Só tenho a agradecer a Deus, minha família e aos inúmeros amigos que sempre dedicaram a contribuir com meus mandatos, onde são colhidos inúmeros frutos de toda dedicação, tendo produzido muitos resultados positivos e significativos a toda a população, enfatizou Goebel.

Um dos deputados mais atuantes dos últimos tempos, sua base eleitoral é no município de Vilhena, no Cone Sul do Estado, mas possui representatividade política em todos os municípios do estado de Rondônia. A atuação política do Deputado Luizinho Goebel vai muito além de fiscalizar o executivo e apresentar projetos. Luizinho é um dos campeões na destinação de emendas parlamentares para os municípios de Rondônia, com obras e ações executadas em várias áreas como saúde, educação, infraestrutura, agricultura, cultura, ação social e esportes.

Em 2006, foi eleito a deputado estadual, alcançando 8.331 votos ficando na 15ª colocação. No ano de 2010 foi reeleito com praticamente o dobro dos votos 15.510 sendo o 6º mais votado. Em 2014 teve sua 3º reeleição sendo o 8º mais votado. Sempre desempenhando o seu trabalho e dando o melhor de si em prol do Estado e da População Rondoniense é que no ano de 2018 foi privilegiado com a sua 4ª reeleição sendo o 3º mais votado do Estado de Rondônia alcançando 16.999 votos. Em 2022, conquistou nas urnas 14.162 votos, sendo novamente o mais votado do seu partido.

Como parlamentar foi membro da mesa diretora, presidente da CCJ – Comissão de Constituição e Justiça e Redação, presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social e presidente da Comissão de Transportes e Obras Públicas e líder de governo.