Um homem foi preso na noite de quarta-feira, 1, no bairro Jardim América, em Vilhena, após ser flagrante por policiais da Patrulha Reforço, com certa quantia de drogas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Rua Antônio Pereira dos Santos, quando observaram um motoqueiro que ao perceber a presença da viatura agiu de forma que chamou a atenção para abordá-lo.

O motociclista foi abordado, e identificado pelas iniciais L.S., que é velho conhecido da polícia por ser usuário de drogas.

Em revista pessoal foram localizadas no bolso do short do suspeito duas porções de substância aparentando ser pasta base de cocaína (crack) pesando cerca de 16 gramas.

Indagado, o rapaz disse que o entorpecente era para seu consumo, mas os policiais tinham conhecimento que o homem não consumia aquele tipo de drogas.

Confrontado sobre a quantidade de droga e o fato dele já ter dito em outras abordagens que consumia apenas maconha, o suspeito disse que atualmente trabalha como autônomo, porém a renda não está sendo suficiente para sustentar ele e sua amasia, que diante da dificuldade financeira está vendendo pasta base (crack) para complementar a renda.

O rapaz ainda disse que normalmente adquiri a droga para revender no setor 19, mas é um entorpecente de baixa qualidade.

Um conhecido passou um contato de um fornecedor na área central da cidade e ele comprou R$ 200,00 em entorpecente para revender e disse não saber o endereço.

O suspeito autorizou a entrada dos policiais em sua casa e os militares encontram uma porção de maconha, no qual ele disse que era para seu próprio consumo. Além disso, foram localizadas duas porções de crack pesando aproximadamente 22 gramas.

Durante a revista na casa do suspeito no setor 19, compareceu um advogado para acompanhar o registro da ocorrência, no qual na delegacia, orientado pelo causídico o rapaz mudou a versão dada a polícia.