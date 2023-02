Reeleita ao cargo de deputada estadual em 2022 para seu terceiro mandato, com 12.090 votos, Rosangela Henrique Pereira Donadon, é natural de Barra de São Francisco (ES), nasceu no dia em 6 de julho de 1976, tem 46 anos, é casada com Marcos Antônio Donadon e mãe de quatro filhos, Lucas Henrique Donadon, Marcos Henrique Donadon, Antônio Marcos Donadon, Tiago Henrique Donadon.

Aos seis anos de idade, sua família integrava o contingente de migrantes que vinha para Rondônia, instalando-se na região de Colorado do Oeste, onde cresceu e concluiu sua formação escolar básica. Graduada em odontologia e especializada em perícia odontolegal, esteve durante anos à frente da Associação Beneficente Marcos Donadon, clinicando e liderando ações de assistência social em todo o Cone Sul de Rondônia.

Eleita deputada estadual em 2014 com mais de 11 mil votos, integrou a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa como titular da 4ª Secretaria. Representante da região do Cone Sul de Rondônia, atualmente Rosângela Donadon é filiada ao partido União Brasil e, segundo ela, tem sua atuação parlamentar focada, desde seu primeiro mandato, na defesa da família, na luta por melhorias de condições dos trabalhadores do campo e do atendimento à população na área da saúde, linha que pretende continuar a seguir para a próxima legislatura.

A parlamentar foi responsável pela reabertura das portas da Associação Beneficente Marcos Donadon, nos municípios de Vilhena, Cerejeiras e Colorado do Oeste, consolidando a iniciativa como projeto social e contribuindo para um melhor atendimento ao público, em especial, às pessoas que não têm condições de pagar preços acima da média do mercado para serem atendidas com exames laboratoriais.

Ainda na área da saúde, a deputada investiu suas principais emendas parlamentares para a aquisição de medicamentos, ambulâncias, aparelhos e materiais para todas as cidades do Cone Sul e municípios adjacentes, além de apoiar ações estruturantes no enfrentamento às drogas e também instituições de internação para recuperação e reinserção social.

Já em 2018 foi eleita pela segunda vez, assumindo seu novo mandato juntamente com a responsabilidade de vice-presidente da Assembleia Legislativa no primeiro biênio.

Rosângela Donadon é considerada uma deputada atuante e comprometida com o povo, reputação que adquiriu em decorrência de sua atenção às necessidades da população e nos seus esforços pelo atendimento às organizações da sociedade civil que desenvolvem trabalhos em prol da comunidade, em especial nas áreas da educação e da assistência social.