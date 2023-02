A Sicoob Credisul e a Associação Cooperar realizaram na manhã de sábado, 28 de janeiro, uma visita às instalações do Hospital Cooperar localizado em Vilhena (RO), saída para Cuiabá (MT).

Empresários, conselheiros da Sicoob Credisul, diretoria da Unimed, imprensa e representantes da Associação Cooperar acompanharam a apresentação de toda estrutura e potencial da obra. Na ocasião foi anunciada a data de entrega à Unimed, cooperativa de saúde que está equipando e vai administrar a unidade, prevista para o dia 29 de abril, período de encerramento das pré-assembleias da Sicoob Credisul.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, relembrou o início do projeto e o apoio recebido do empresário Fábio Faria, que doou o terreno. “A gente olha para trás e vê um filme. Começamos com a proposta de financiar a construção do hospital para um grupo de 15 médicos, como o risco era alto não teve muita adesão. Em seguida, procuramos um grupo de empresários na condição de investidores, alguns concordaram outros entenderam que não era sua atividade e a ideia também não vingou. Foi aí que vimos a possibilidade na força da cooperação, com a contribuição dos cooperados do Cone Sul e Noroeste do Mato Grosso. A Sicoob Credisul não cobra manutenção de conta de seus cooperados, dessa forma foram solicitados valores mensais de R$ 30,00 dos associados, dos 15 mil associados possíveis da época, pouco mais de 7 mil contribuíram, então passamos a destinar 10% das sobras da cooperativa, da área de abrangência do hospital, e por vezes de toda a cooperativa, também alguns cooperados doaram cotas diamante e outros doações mais significativas o que foi suficiente para concluir a obra. É um projeto incrível e que vai elevar a saúde de Vilhena e região a outro patamar. Acreditamos que 20% das pessoas que hoje utilizam a saúde pública possuem um plano de saúde ou condições de serem atendidas em uma unidade particular”.

Jeferson Piccoli, diretor operacional da Associação Cooperar e engenheiro responsável pela execução da obra, destacou que a população terá uma unidade completa. “Contratamos um escritório especializado em projetos do Rio Grande do Sul. Em sua última versão, o projeto de construção do hospital ficou com mais de 9 mil metros quadrados, podendo ser ampliado para 13 mil. Temos hoje um hospital completo que vai ajudar muito a saúde do município e região, entregaremos tudo no final de abril”.

Rodrigo Gallina, médico cardiologista e Superintendente da Unimed Vilhena, contou que a compra de equipamentos está adiantada. “O primeiro bloco já está quase todo concluído. Já adquirimos também os mobiliários da parte de lavanderia, tomografia e raio-x. Nossa previsão de instalação total de equipamentos são quatro meses. Estima-se ainda que o atendimento ao público inicie após 60 dias da entrega das obras, isso porque será necessária a contratação de pessoal e capacitação dos profissionais”.

Sobre a possibilidade de firmar um convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), Gallina explicou que há interesse por parte da Unimed. “Pensamos em ter uma conversa com a Prefeitura de Vilhena e o Governo do Estado de Rondônia para ver se conseguimos fechar um convênio, a ideia é realizar atendimentos de alta complexidade e desafogar a saúde pública”.

Já em fase final de construção, o Hospital Cooperar conta com Pronto Atendimento (PA), 13 salas de observação, unidade de diagnóstico por imagem (ultrassonografia, raio-x, tomografia, ressonância e hemodinâmica), 4 centros cirúrgicos, 7 leitos de recuperação, unidade de quimioterapia, endoscopia, parto humanizado, consultórios pediátricos e 30 leitos hospitalar, podendo ser ampliado de acordo com necessidades futuras.