O mercado brasileiro de soja seguiu calmo na quinta-feira (2), com reportes de negócios pontuais.

Os preços ficaram de estáveis a mais baixos no fechamento do dia. Acompanhe as cotações nas principais praças brasileiras:

Passo Fundo (RS): a saca de 60 quilos seguiu em R$ 171,00

Região das Missões: a cotação estabilizou em R$ 170,00

Porto de Rio Grande: o preço caiu de R$ 178,00 para R$ 177,00

Cascavel (PR): o preço permaneceu em R$ 164,50

Porto de Paranaguá (PR): a saca se manteve em R$ 172,00

Rondonópolis (MT): a saca desvalorizou de R$ 154,00 para R$ 153,00

Dourados (MS): a cotação teve queda de R$ 154,00 para R$ 153,00

Rio Verde (GO): a saca também baixou de R$ 155,00 para R$ 153,00

Soja em Chicago

Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT) fecharam a quinta-feira com preços mais altos. O mercado segue preocupado com a falta de chuvas na Argentina e o possível comprometimento do potencial produtivo da safra daquele país. As boas exportações semanais americanas completaram o cenário positivo.

As exportações líquidas norte-americanas de soja, referentes à temporada 2022/23, com início em 1º de setembro, ficaram em 736.000 toneladas na semana encerrada em 26 de janeiro. Para a temporada 2023/24 foram mais 192 mil toneladas. Analistas esperavam exportações entre 700 mil e 1,45 milhão de toneladas, somando-se as duas temporadas.

Os contratos da soja em grão com entrega em março fecharam com alta de 14,00 centavos ou 0,92% a US$ 15,34 1/4 por bushel. A posição maio teve cotação de US$ 15,27 3/4 por bushel, com ganho de 11,25 centavos de dólar ou 0,74%.

Nos subprodutos, a posição março do farelo fechou com alta de US$ 7,10 ou 1,46% a US$ 491,80 por tonelada. No óleo, os contratos com vencimento em março fecharam a 60,94 centavos de dólar, com ganho de 0,15 centavo ou 0,24%.

Câmbio

O dólar comercial encerrou a sessão em baixa de 0,29%, sendo negociado a R$ 5,0460 para venda e a R$ 5,0440 para compra. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 4,9410 e a máxima de R$ 5,0500.