Além de veículos, o senador também entregou mais de 1000 notebooks para atender 98 escolas públicas estaduais.

O investimento é resultado de emenda parlamentar de sua autoria, no valor de, aproximadamente, 18 milhões de reais

“A entrega que fizemos hoje é resultado do meu trabalho em Brasília; a educação brasileira conectada, informatizada e acessível segue sendo uma das razões do meu mandato, e dela não abro mão” disse o senador Confúcio Moura, após a entrega, por meio da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), na quinta-feira, 2, de 39 ônibus escolares destinados a 17 municípios de Rondônia e 1090 notebooks educacionais para 98 escolas da rede estadual.

O investimento total de R$ 17,7 milhões é resultado de emenda do senador Confúcio Moura: R$ 12,5 milhões para aquisição de ônibus por meio do Programa Caminho da Escola, do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), e R$ 5,4 milhões para 1000 notebooks.

“Ao garantir um acesso fácil à escola para os estudantes, estamos elevando a qualidade do ensino de forma geral. Tomamos medidas para acelerar o processo no ano passado, resultando na aquisição pontual de ônibus escolares e notebooks educacionais, já disponíveis no início do ano letivo de 2023”, explicou Confúcio.

A coordenadora do escritório político em Rondônia, Vilma Alves, representando o senador na solenidade, informou que mais de 2,2 mil estudantes serão atendidos com os novos coletivos. “Cada ônibus escolar tem capacidade para transportar até 59 alunos sentados, com acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD) e todos os equipamentos que garantem conforto e segurança aos passageiros”.

“Atualmente temos uma dificuldade muito grande com transporte escolar e os novos veículos vêm fortalecer esse serviço, refletindo positivamente na qualidade e segurança no transporte dos alunos”, avalia o prefeito de Cacaulândia, região do Vale do Jamari, Daniel Marcelino.

A vereadora do município de candeias do Jamari, Kátia da Saúde, destacou o impacto na qualidade do transporte escolar com a aquisição dos novos veículos. “O Senador Confúcio Moura tem sido um defensor da educação. Essa entrega de ônibus é mais uma prova de sua dedicação ao setor educacional e a importância que ele dá a esse tema”.

A educação é uma das frentes de atuação do parlamentar, uma das principais bandeiras. Nos quatro anos de mandato, no Senado Federal, o parlamentar rondoniense já destinou mais R$ 80 milhões para a área da educação e tecnologia. Dentre os projetos desenvolvidos pelo parlamentar em educação e tecnologia estão: Informatização Escolar, que está a todo vapor em 23 municípios, e o Programa Cidades Inteligentes, implantado em Ariquemes.