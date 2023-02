Eleito presidente da Assembleia Legislativa, por unanimidade, em sessão especial nesta quarta-feira (01), o deputado Marcelo Cruz (Patriota) destacou em seu discurso que vai atuar para que haja independência, autonomia e harmonia entre os poderes, instituições e a sociedade, visando a construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento de Rondônia.

“A Assembleia Legislativa, o Executivo e o Judiciário hão de atuar de forma independente e autônoma, mas em estreita harmonia, porque acima de qualquer divergência está o interesse do povo de Rondônia”, disse ele. Essa mesma harmonia, ele assegurou que buscará sempre construir com os demais pares, respeitando a diretriz do mandato de cada deputado e defendendo que o Parlamento seja um espaço de discussão ampla, com respeito entre as diferenças. “Deve sobrepassar a qualquer diferença dos nobres pares, incutidos na missão de trabalharmos para a entrega de melhores condições a nossa população”, completou.

Marcelo Cruz destacou ainda a força do agronegócio de Rondônia, defendendo que o Estado passe por um processo de industrialização que permite o incremento produtivo, agregando valor aos produtos e gerando mais emprego, renda e oportunidades de crescimento. “Precisamos ativar nosso segundo setor da economia, e por tal razão, necessitamos trazer a esta Casa de Leis as pautas necessárias a ativarmos a industrialização das mais diversas comodities que estamos exportando, e com isso, gerarmos ainda mais emprego, renda e acrescermos o setor de serviços” afirmou o novo presidente da Casa de Leis.

Confira a íntegra do discurso do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Cruz

Senhoras deputadas, senhores deputados, autoridades ora presentes, amigos e público que nos acompanha neste dia subliminar de minha existência.

Sem duvida, somos a soma de todas as nossas experiências, nessa matemática da vida, percebo o quanto Deus me permitiu chegar tão longe, e por essa razão, É que meu coração extrapola com o mais profundo sentimento de gratidão.

Eu tenho a felicidade de nascer em um lar cristão, tendo como exemplo meu pai, pastor Evanildo e minha amada mãe, A Irmã Marianeuza, eu ainda posso registrar que tive a felicidade também de acumular uma inesquecível experiência profissional e pessoal ,ao passar pelo empreendedorismo em Porto Velho, bem como, passar pela câmara de vereadores de nossa capital. Assumo a presidência deste parlamenta hoje, espaço político mais importante do estado de Rondônia, não como um deputado do partido Patriota, ou um deputado da base ou da oposição ao governador, cel. Marcos Rocha. Ao contrário, assumo sendo um deputado eleito presidente pela Casa, integrada por vários partidos, em um momento global conturbado, em que existem guerras, atentados e retomada de economia pós-covid19.

Portanto, nós todos temos que nos fraternizar, estamos em harmonia a começar pelos poderes do estado, esta Casa Legislativa, o Executivo e Judiciário hão de atuar de forma independente e autônoma, mas em estreita harmonia, porque acima de qualquer divergência está o interesse do povo de Rondônia. Nesta Casa, certamente teremos em diversas pautas aqueles que serão situação e de outro lado aqueles que entendem por serem oposição, todavia, isto não irá retirar a mais profunda sintonia de fraternidade que deve sobrepassar a qualquer diferença dos nobres pares, incutidos na missão de trabalharmos para a entrega de melhores condições a nossa população. Minhas senhoras e meus senhores, devemos ouvir as ideias antagônicas de todas as parcelas da sociedade.

Iniciamos a 11ª legislatura deste parlamento, não existe aqui neste parlamento tão somente 24 deputados estaduais, mas sim, mais de um milhão e oitocentos mil rondonienses que transferiram pelo voto democrático seus desejos, suas expectativas, que hoje encontram-se em cada um dos senhores e das senhoras deputados e deputadas que compõe esta legislatura. Rondônia e fábrica de fazer comida, a fazenda de produção agrícola do Brasil do mundo, e precisamos agora industrializar, precisamos ativar nosso segundo setor da economia, e por tal razão, necessitamos trazer a esta Casa de Leis as pautas necessárias a ativarmos a industrialização das mais diversas comodities que estamos exportando, e com isso, gerarmos ainda mais emprego, renda e acrescermos o setor de serviços. Não sou e nem serei a titularidade que da cadeira de presidente que neste breve biênio assumo, e guardo este registro para que não haja confusão, portanto, sou apenas um deputado exercendo temporariamente nesta legislatura a presidência, não me envaidecendo destas pompas do cargo, mas sim, serviços que tenho já prestados.