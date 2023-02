Confira como ficam as condições do tempo em cada região neste sábado e domingo.

SÁBADO (4)

Sul

Na faixa oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o tempo é estável, com sol e pouca nebulosidade ao longo do dia.

A chuva cai de forma leve e passageira em áreas do interior gaúcho, como Passo Fundo, Santa Maria, Bagé e até mesmo na Grande Porto Alegre, assim como no meio-oeste catarinense e na faixa oeste e no sul do Paraná.

Nas demais áreas paranaenses, pode chover várias vezes no dia, inclusive na Grande Curitiba. Já no litoral e em áreas serranas como Bom Jesus (RS), além da metade leste catarinense, incluindo Florianópolis, as pancadas estão previstas a partir da tarde.

Sudeste

De Vitória ao norte do Espírito Santo e na porção norte de Minas Gerais, o tempo firme predomina e não chove. Já as demais áreas do Sudeste ficam sujeitas a pancadas de chuva, que podem cair forte e com descargas atmosféricas no Triângulo Mineiro e no sul e oeste de São Paulo.

Chove a qualquer hora na capital paulista e a partir da tarde em Belo Horizonte e no Grande Rio.

Centro-Oeste

Há alto potencial para temporais, chuva volumosa e queda de granizo em todo o Centro-Oeste. O dia será chuvoso e com presença de muitas nuvens. As pancadas estão associadas a circulação da Alta da Bolívia, calor e alta umidade.

Nordeste

Os estados do Maranhão e do Piauí seguem com muita chuva e temporais. Os acumulados são elevados, principalmente no norte, centro e sudoeste do Piauí e centro-sul do Maranhão.

Chove também no Ceará e no oeste da Bahia. Já no interior de Sergipe e Pernambuco, o tempo é firme e faz muito sol. Atenção à chuva moderada na Bahia.

Norte

Os temporais ganham força no nordeste do Pará e no leste do Amapá. A chuva pode cair a qualquer hora no norte e nordeste do Pará, além do Amazonas, Acre e Rondônia, incluindo as capitais desses estados.

Há chuva forte ainda no sul do Tocantins.

Domingo (5)

Sul

O tempo firme predomina em mais áreas da região. O dia segue com sol, poucas nuvens e sem nada de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. As áreas de exceção são o litoral e o centro-leste de Santa Catarina e a faixa oeste do Paraná.

No restante da região Sul, há condições para pancadas de chuva isoladas, incluindo as capitais Florianópolis e Curitiba.

Sudeste

A maior parte da região fica sujeita a pancadas de verão, incluindo a Grande São Paulo, Belo Horizonte e a capital fluminense. Há risco para temporais no centro-norte paulista.

Em São Paulo, as pancadas podem vir a qualquer hora do dia, com períodos de aberturas de sol. Além disso, o tempo fica estável de Vitória ao nordeste de Minas Gerais.

Centro-Oeste

A chuva aumenta em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com muita nebulosidade, pancadas fortes com raios e ventania. Em Goiás e no Distrito Federal, há sol e calor durante a manhã e à tarde, com pancadas típicas de verão.

Nordeste

O volume de chuva começa a perder intensidade, mas ainda ocorrem pancadas de chuva no Maranhão, Piauí e Ceará. As demais áreas da região registram muito sol e calor, com pancadas mais isoladas e passageiras.

Norte

Tempestades estão previstas no nordeste do Pará, incluindo Belém, no leste do Amapá e no oeste e centro-sul do Amazonas.

A chuva pode cair em vários períodos do dia, intercaladas com aberturas de sol, no Amazonas, em Rondônia, no Acre e no Pará. Em Palmas (TO), as pancadas devem vir

entre a tarde e a noite.