O ativista e policial militar aposentado William Ferreira da Silva, conhecido por “homem do tempo”, foi preso e teve mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência, na manhã desta sexta-feira (3), em Porto Velho.

A prisão ocorreu durante a operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas que participaram das manifestações de 8 de janeiro deste ano, nas sedes dos Três Poderes, em Brasília.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

William foi levado para sede da Polícia Federal, de onde será encaminhado para o presídio e ficará à disposição da justiça.

William, que mora em Porto Velho, e no dia do ato de vandalismo ocorrido em Brasília, ele chegou a postar fotos e fez uma transmissão ao vivo em sua página no Facebook, no momento em que acontecia a invasão dos Três Poderes.

De acordo com a PF, os suspeitos são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.