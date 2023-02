O deputado federal Thiago Flores (MDB) anunciou, em suas redes sociais, o empenho de R$ 3 milhões em equipamentos conquistados através de reuniões junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, vinculados ao programa de apoio a projetos de estruturação produtiva.

O município de Buritis receberá três tratores agrícolas que somam o valor de R$ 1.152.000,00 e para Alta Floresta, Thiago Flores destinou uma motoniveladora e um caminhão pipa que chegam a R$ 1.728.000,00.

Com apenas dois dias de mandato, o deputado Thiago Flores já realizou reuniões com o prefeito de Candeias do Jamari, Valteir Queiroz, onde recebeu as demandas municipais, com o presidente e o secretário de saúde do SINDSEF de Rondônia, Almir José e José Valério, reiterando o apoio à PEC 101/19 que dispõe sobre a concessão de Plano de Saúde aos servidores da extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública – SUCAM e, também, com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Rondônia, Odair Ozame, reforçando sua atenção especial e apoio aos projetos de interesse da segurança pública.

“É uma honra servir ao meu estado e a população que em mim confiou o seu voto. Nada mais justo do que começar trabalhando e levando recursos aos nossos municípios. Rondônia pode contar com o meu empenho. Meu gabinete está de portas abertas para todos os nossos prefeitos, vereadores, entidades de classe, associações e representantes. Vamos juntos trabalhar pelo crescimento e desenvolvimento do nosso estado”, enfatizou Thiago.

Os novos deputados federais tomaram posse na manhã desta quarta-feira (1) no plenário da Câmara dos Deputados e farão parte da 57ª legislatura.