Um documento essencial, a 1ª via da Carteira de Identidade [também conhecida como RG] é emitida gratuitamente pelo Governo do Estado.

Mas a retirada da 2ª via é paga. Em Rondônia, está custando 5,90% mais cara a partir de fevereiro de 2023. A taxa passa a ser R$ 162,79.

Rondônia tem um dos preços mais altos do país para se retirar o RG. Só perde para o Mato Grosso do Sul, a R$ 188. Os valores mais baratos são no Piauí – R$ 20; e em Sergipe – R$ 16. E no Amazonas, a 2ª via é gratuita.

Em caso de furto ou roubo, também nenhum valor é cobrado. Isso desde que seja apresentado boletim de ocorrência policial com prazo máximo de 60 dias após o acontecimento. Pessoas com vulnerabilidade social atestada pela prefeitura também são isentas.

Segundo o Governo de RO, o motivo do aumento da taxa está relacionado a um reajuste na Unidade Padrão Fiscal (UPF), um indexador que corrige as taxas cobradas pelos estados brasileiros, como IPVA, ICMS.

Em Vilhena, tanto a 1ª quanto a 2ª via da Identidade podem ser solicitadas na Secretaria Municipal de Ação, que fica avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 921, telefone: (69) 3919-7021.

Além de recolher a taxa, o interessado deve apresentar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento/Casamento, original e uma cópia; CPF com cópia; Comprovante de endereço com cópia e 2 fotos 3×4.

De Vilhena, a solicitação segue para a Polícia Civil em Porto Velho. O documento pode levar até três meses para chegar.