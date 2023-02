E.V.C., que estava foragido do sistema prisional foi capturado pela Policia Militar, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um policial militar do Núcleo de Inteligência (NI), avistou E.V.C., quando passava pela Rua Ana Nery, no setor 8.

O policial tinha conhecimento que E., tinha mandado de prisão em aberto para ser cumprido.

Com isso, deu voz de prisão ao foragido e chamou a guarnição de serviço para conduzir o preso a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Após passar pelo exame de corpo de delito, o preso foi encaminhado para o Centro de Ressocialiação Cone Sul.