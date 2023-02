Com o objetivo de debater pontos do Plano Estratégico da Polícia Militar do Estado de Rondônia, os quais traçam objetivos, metas e estratégias, foi realizada na manhã de sexta-feira, 3, no auditório do Ministério Público do Trabalho, em Porto Velho, Reunião de Comando com os gestores da Corporação.

O encontro busca desencadear ações administrativas para o alcance de uma gestão publica mais eficiente e de excelência na área de segurança pública.

O comandante-geral da PM coronel PM James Alves Padilha, falou da primeira reunião de Comando em sua gestão, explicando que é necessária para alinhar condutas e procedimentos voltados para os planejamentos dos destinos da Polícia Militar nos mais variados níveis de gestão e execução das atividades da Instituição.

“É importante que se alinhe formas de interagir e agir nos Batalhões, Coordenadorias, Comandos, tendo como principal finalidade, discutir os destinos do planejamento operacional e estratégico para nossa Corporação” disse.

Também foram apresentados o planejamento estratégico, definindo aonde a Corporação quer chegar, como ela se vê atualmente e o que precisa fazer para avançar e tratar de áreas que são sensíveis e que impactam diretamente os destinos do efetivo, da Instituição e principalmente sociedade. A reunião permitiu que o comando se dirigisse aos seus gestores explicando diversos temas, como a valorização profissional, a gestão orçamentária e administrativa da Corporação, entre outros assuntos.

O subcomandante-geral da Corporação, coronel PM Rone Herton, abordou temas como política e diretrizes gerais de Comando, Gestão Operacional, Justiça e Disciplina, Orçamento, efetivo, movimentações, entre outros temas voltados para a operacionalidade. Já o chefe do Estado Maior-Geral, coronel PM Carlos Gomes, informou que a reunião com os gestores ocorreu também para se debater as metas da instituição para o ano de forma macro, por meio do Plano de Comando e os planos setoriais de cada Unidade. “Um dia importante para se discutir sobre o que a Corporação é hoje o que ela precisa ser nos aspectos relacionados ao público interno, visando ampliar e tornar mais efetivo os serviços à sociedade”. Informa o Chefe.

Na reunião foi debatida a Lei n.º 13.675, de 11 de junho 2018, que estabelece a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, definindo como diretriz o planejamento estratégico e sistêmico que torna-se condição doutrinária e legal para o estabelecimento de planos com objetivos factíveis, metas e iniciativas em eixos específicos, visando regular a condução dos trabalhos ordinários, bem como a salutar evolução da instituição nos seus diversos setores, objetivando dinamizar os resultados para uma melhor promoção da política de segurança pública para o Estado.