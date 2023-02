O ex-trabalhador rural Édson Garcia, natural da região do Cone Sul, em Rondônia, desponta no cenário nacional da música sertaneja.

Coleciona parcerias com craques do segmento, a exemplo de Marília Mendonça e Gabriel Agra, e foi gravado por ídolos do primeiro time desse universo musical, como Gusttavo Lima, Luan Santana, Henrique & Juliano, Zé Felipe, dentre outros.

São dezenas de composições bem-sucedidas de Édson. Para aumentar ainda mais o rol da fama, em 2023, nomes como Maiara & Maraisa e Zezé Di Camargo & Luciano estão na lista dos artistas que irão interpretar o rondoniense.

Édson Garcia nasceu em Colorado do Oeste (760 km de Porto Velho), em 1981, e até os 16 anos morou no sítio, na Linha 9, a dez quilômetros da cidade de Cabixi. Pai mineiro e mãe maranhense, viveu a infância simples com seis irmãos. Alguns de seus familiares ainda estão em Rondônia. Inclusive, o pai dele — Carlito — mora em Vilhena.

“Sempre gostei de música sertaneja. Ouvia desde pequeno canções de Milionário & José Rico, Matogrosso & Matias, Chitãozinho & Xororó, entre tantos outros”.

Em entrevista para o EXTRA DE RONDÔNIA, o compositor filosofa: “Sonhos são feitos para serem realizados. Mas, existem as pessoas que desistem no caminho”. Há 17 anos ele foi morar em Goiás — a meca da música sertaneja no país. Movido por muitos sonhos, fixou residência em Anápolis e hoje mora em Goiânia.

DA ROÇA AO ESTRELATO

“Trabalhei na roça, fui criado aí em Rondônia. Meus pais se conheceram no Mato Grosso, saíram de lá e foram desbravar essa região, na década de 1970. Colorado do Oeste ainda era parte do município de Vilhena”, relata o artista.

Começou a cantar aos 12 anos, em igreja evangélica e, durante muito tempo, dedicou-se à música gospel, fazendo dupla com Halison. “Depois, fui para os barzinhos. Lutei bastante até encontrar meu rumo na música sertaneja. O primeiro sucesso que compus foi gravado somente em 2014, por Zé Ricardo & Thiago: “Toma e fica louca”, que tem um refrão-chiclete: “Quero ser essa latinha pra colar na sua boca”. O Brasil todo ouviu!

O SERTANEJO NÃO ESTÁ SE ESGOTANDO?

Édson Garcia segue seu destino de ritmaker, “principalmente de uns quatro anos para cá, quando despontei para valer”, conta, cheio de entusiasmo. Mas será que o ciclo ainda dura a fechar? Perguntado pelo EXTRA se o fenômeno da música sertaneja já não está ficando saturado, Édson responde de pronto que “não”.

“Já faz mais de dez anos que a música sertaneja está no topo, em todo o país, arrastando multidões. E o ciclo não vai terminar por agora, porque o sertanejo sempre se renova. Hoje, o gênero tem a capacidade de se misturar com o funk, o pagode e com outros ritmos, de sumir uns tempos, estrategicamente, e de reaparecer com outra pegada de acordo com a andamento do mercado”, analisa o compositor, pelo jeito muito atento sobre a cena musical popular.

